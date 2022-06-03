В Петербурге проходит прощание с победительницей «Битвы экстрасенсов»

На Пискаревском проспекте в Петербурге в храме апостола Петра и Павла проходит прощание с победительницей 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Еленой Ясевич.

Как сообщают "Невские Новости" в последней путь её провожают родные, друзья и поклоннники. Множество цветов приностя люди, чтобы почтить память умершей. По словам близких, у Ясевич были серьезные проблемы со здоровьем. Она дважды перенесла коронавирус и получила серьезные осложнения на печень. Также высказывались предположения, что у нее не выдержало сердце. Экстрасенс при этом не доверяла традиционной медицине и отказалась от помощи медиков. 31 мая она скаончалась на 44-м году жизни в одной из больниц Петербурга.

Родные решили провести отпевание Ясевич по православным канонам.

Напомним, что победительницей "Битвы экстрасенсов" она стала в 2011 году. По словам женщины, она переняла необычный дар от своей прабабушки.