Петербург сохраняет лидерство по суточной заболеваемости коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 2 718 новых случаев коронавируса. 212 из них пришлись на Петербург. По этому показателю Северная столица продолжает лидировать. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространениеи инфекции.

За сутки по стране выздоровели 4 528 человек, 1 989 были госпитализированы, а 66 умерли.

В Петербурге от коронавируса выздоровели еще 323 человека а, десять скончались. По числу госпитализаций за сутки лидирует Москва. В больницу там попали 127 пациентов, против 99 в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что вакцину от коронавируса в России испытают на детях 9-11 лет. Уже найдены первые 16 добровольцев. Дети легли в больницу вместе с родителями и уже успели пройти предварительное обследование. Вторым этапом станет клиническое исследование вакцины от коронавируса на детях в возрасте от 6 до 9 лет.