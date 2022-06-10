За сутки в Петербурге диагностировали 217 случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 9 июня, в официальную статистику в Петербурге вошли 217 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовал оперативны штаб.

Суточная заболеваемость в Северной столице практически не изменилась. Днем ранее сообщалось о 212 заболевших. Всего с начала пандемии коронавирусом в городе заболели 1 532 043 человека.

Госпитализация с подтвержденным диагнозом коронавирус потребовалась 92 пациентам. Днем ранее в больницы увезли 80 человек. Выписаны по выздоровлению 238 человек.

За сутки от коронавируса и его последствий скончались 10 петербуржцев. С начала пандемии болезнь унесла жизни 33 941 человека.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России начались клинические исследования вакцины от коронавируса на детях 9-11 лет.