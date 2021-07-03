Александр Беглов сообщил о самочувствии после прививки

3 июля Беглов во время посещения прививочного пункта в одном из торговых центров поделился подробностями своего состояния после ревакцинации. Глава города прошел вторую вакцинацию в конце июня. Первую прививку от COVID Беглов получил в марте.

"Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке", — уточнил губернатор.

Также Беглов отметил хороший темп добровольной вакцинации в Петербурге. Губернатор напомнил о необходимости получить коллективный иммунитет к коронавирусу.