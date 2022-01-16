В Смольном сообщили о трех миллионах привитых от коронавируса

В Петербурге вакцинацию от коронавируса первым компонентом двухкомпонентной вакцины или «Спутником Лайт» прошли 3 миллиона 1 тысяча 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ревакцинированы от коронавируса 194 тысячи 918 человек.

В Петербурге в настоящий момент работает 190 стационарных и 57 мобильных прививочных пунктов. Запас вакцины от коронавируса в городе составляет 842 тысячи компонентов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что необходимо активно продолжать кампанию по вакцинации петербуржцев в связи с опасностью распространения нового штамма инфекции.