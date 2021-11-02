Петербуржцев, записавшихся на вакцинацию «Спутником Лайт», привьют «Спутником V»

В комитете по здравоохранению разъяснили, как быть с теми петербуржцами, кто выбрал однокомпонентный «Спутник Лайт» для первичной вакцинации и стоял в отложенной очереди, ожидая новых поставок. Как пояснили в пресс-службе ведомства, окончательной решение о выборе вакцины для человека принимает врач, который руководствуется методическим рекомендациями Минздрава.

«Спутник Лайт» в настоящее время разрешено использовать только для тех, кто переболел коронавирусом более шести месяцев назад, а также тем, кто проходит ревакцинацию. В остальных случаях «Спутник Лайт» будет заменен на препарат «Спутник V».

Профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов пояснил «КП-Петербург», что «Спутник Лайт» дает самый весомый эффект именно как бустер, то есть доза усиления для тех, кто уже вакцинировался чем-то еще. При первичной вакцинации «Спутник Лайт» хуже защищает от штамма «дельта», чем двухкомпонентный «Спутник V».