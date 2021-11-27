Более 2,5 миллионов петербуржцев сделали прививку от COVID-19

В Петербурге процедуру вакцинации от коронавируса прошли более 2,5 миллионов горожан. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

«Привито первым компонентом - 2 545 369 [человек, включая однокомпонентную вакцину]. Двумя [компонентами] - 2 183 327 человек», — опубликовали статистику представители ведомства.

За стуки в Петербурге в среднем вакцинируемая около 35 тысяч человек.

«Губернатор Александр Беглов отметил, что необходимо ускорять темпы вакцинации. Это позволит горожанам обеспечить комфортные новогодние праздники», — рассказали в пресс-службе городской администрации.