Москва строит «баррикады», пока Беглов решает как быть с «Омикроном» в Петербурге

В Москве вовсю готовятся к «Омикрону» в то время как губернатор Петербурга Александр Беглов и глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец так и не озвучили стратегию по сдерживанию нового штамма. Об этом 14 января сообщает Neva.Today.

Кремль считает, что новая волна коронавируса будет еще мощнее чем предыдущие и выражают озабоченность о готовности к ней властей Северной столицы.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова, обеспокоена возможными последствиями «Омикрона». По ее словам, суточная заболеваемость может достигнуть шестизначных цифр.

В это время петербургские власти предпочитают отмалчиваться и вместо введения новых мер по сдерживанию распространения инфекции рубят проруби для крещенских купаний.

За 12 января первый компонент вакцины от коронавируса получили 11,1 тысяча человек, что в два раза меньше чем было в ноябре 2021 года, когда власти приняли меры для увеличения числа вакцинированных.

Вместо того, чтобы заниматься актуальными проблемами губернатор открывает новое здание СК по Московскому району и рассуждает о расточительности.

В это время в Москве губернатор Сергей Собянин уже находится в полной готовности к новому штамму. В городе увеличен штат дежурных медицинских сотрудников, а поликлиники перешли на усиленный режим работы. На входе москвичей ждут сотрудники для проведения бесконтактной термометрии. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрен отдельный маршрут, во избежание контакта со здоровыми посетителями.