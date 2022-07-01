В Петербурге продлевают ковидные ограничения до 31 августа

В Петербурге вновь продлили ограничения из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление было подписано губернатором Александром Бегловым.

Так, руководителям государственных учреждений Петербурга рекомендовано обеспечить формирование коллективного иммунитета не менее чем у 80% сотрудников. К 1 сентября работники должны предоставить документ о получении первого компонента вакцины, пройденной вакцинации или о перенесенном заболевании. К 1 октября сотрудники должны иметь документ о завершении вакцинации или о перенесенной болезни. Об этом сообщают в пресс-службе Администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Также были внесены небольшие послабления. Для торжественных регистраций брака и рождения разрешили присутствие более 40 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге снизился коллективный иммутет к коронавирусу.