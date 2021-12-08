Новую партию «Спутника V» доставили в Петербург

В Петербург доставлена новая партия вакцины от коронавируса «Спутника V» Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ней 67 800 доз.

Всего в Петербурге в настоящее время работают 185 прививочных пунктов на базе медицинских организаций. Также вакцинацию проводят в 53 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.

Губернатор Петербурга заявил, что вакцинация в городе идет хорошими темпами. Он отметил, что важно не снижать их до тех пор, пока Петербург не приблизится к коллективному иммунитету. Александр Беглов подчеркнул, что сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать введения дополнительных ограничений в новогодние праздники.