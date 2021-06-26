Суточный прирост летальных исходов среди петербуржцев увеличился почти на 65%

В Петербурге продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. За минувший день прирост погибших от коронавирусной инфекции составил 64,4%. Данные на 26 июня сравнили с показателями месячной давности. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса COVID-19.

Так, за минувшие сутки 107 человек скончались от вируса. Сутками ранее в Петербурге зафиксировали 98 летальных случаев среди ковид-пациентов. За весь период пандемии погибло 15 900 петербуржцев.

В Ленинградской области за прошедший день зарегистрировали 12 летальных исходов от коронавируса. При этом 177 человек заразились вирусом COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о почти 18 тысячах вакцинаций, сделанных за прошедшие сутки. Показатель является рекордным за весь период вакцинопрофилактики.