В Петербурге за сутки 1 157 человек заразились COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге продолжается наблюдается рост суточной заболеваемости COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 21 декабря, в городе за сутки было выявлено 1 157 новый случай заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 1 217 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 221 человек, а выздоровело — 1 254.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 15 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 440 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 13 пациентов с гриппом подключили к ИВЛ в Боткинской больнице.