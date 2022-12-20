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В Петербурге 13 человек оказались в реанимации из-за гриппа

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© Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

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В Петербурге продолжается рост заболеваемости гриппом. В связи с тяжелом течением болезни, 13 горожан накануне оказались в реанимации Боткинской больницы.

Как передает Neva.Today, по состоянию на 19 декабря в клиническую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировано 13 жителей города на Неве, каждый из которых был переведен в отделение реанимации. Об этом рассказал главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев.

По его словам, все заболевшие были подключены к искусственной вентиляции легких, так как у них диагностировано тяжелое поражение легких. Двое из 13 пациентов помещены на ЭКМО. Также главврач добавил, что на данный момент в Боткинской больницу заняты все койки в реанимационном отделении.

Гусев напомнил, что лучшим способом обезопасить себя от гриппа можно сделав прививку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупредили, что рост заболеваемости гриппом продлится до Нового года.

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