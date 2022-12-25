В Петербурге число зараженных вторые сутки составляет менее тысячи человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге вторые сутки зафиксировано менее тысячи заболевших.

Так, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 25 декабря, в городе за последние 24 часа было выявлено 973 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 997 зараженных. За сутки было госпитализировано 147 человек, а выздоровело — 691.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 14 пациентов. Накануне число умерших за сутки составляло 15 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 490 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице более 70% учеников младших классов отправились на досрочные каникулы из-за выского роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.