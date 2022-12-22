В Петербурге более 70% учеников младших классов отправились на досрочные каникулы

В Петербурге для учащихся младших классов каникулы начались два дня назад, 20 декабря. В связи со сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения гриппа и ОРВИ более 70 процентов учащихся начальной школы готовятся к новогодним праздникам дома.

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что многие школьники отправились на досрочные каникулы, однако некоторые выбрали смешанный тип обучения. Для тех, кто принял решение продолжить обучения были организованы кружки и развивающие занятия. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Кроме того, ученики 5-11 классов также могут выбрать смешанный тип обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ. Такой возможностью воспользовались почти 5 тысяч школьников.

Потехина заявила, что в городе пытаются найти гибкие решения, чтобы сохранить здоровье детей и не потерять качество образования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сильнее всего болезнь сказывается на несовершеннолетних.