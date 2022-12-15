В Ленобласти ученики 123 классов отправились на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В России наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сильнее всего болезнь сказывается на несовершеннолетних. О том, скольким школьникам пришлось отправиться на карантин, рассказали в пресс-службе комитета образования Ленобласти.

Заместитель председателя комитета Елена Бойцова рассказала, что в Ленинградской области на карантин отправились 123 класса. Всего в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации карантинные меры были предприняты в 47 школах. Об этом сообщает МК в Ленобласти.

Отмечается, что все переведенные на карантин школьники продолжат обучение в дистанционном формате.

Кроме того, в регионе возобновят работу системы дистанционных электронных больничных. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Это позволит избежать больших очередей к терапевтам.