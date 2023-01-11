Петербург встал на второе место по смертности пациентов с коронавирусом за сутки

За сутки по всей России ушли из жизни 46 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 2 — 14 человек.

На 11 января в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 47 639 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида не умер ни один человек. В регионе насчитывается 3 508 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 36 719 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 394 214 человек.

При этом за день удалось выздороветь 873 петербуржцам, в больницы врачи забрали 119 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с 9 на 10 января в России выявили 3 032 случаев заражения вирусом. В Петербурге наблюдается тенденция по снижению роста заболевших.