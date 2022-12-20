В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 1 231 человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге продолжается наблюдается рост суточной заболеваемости COVID-19. Уже третей сутки количество заболевших превышает отметку в 1 200 человек.

Так. по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 20 декабря, в Северной столице за сутки было выявлено 1 231 новый случай заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 1 217 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 306 человека, выздоровело — 1 251.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 17 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 315 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по прогнозам, в Петербурге пик заболеваемости гриппом произойдет к концу декабря.