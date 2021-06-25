Беглов о ситуации в городе: “Койки не бесконечны”

Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался по поводу граждан, нарушающих все предписания противоэпидемиологических норм. По его мнению, они не заслуживают толерантности и опасны для окружающих. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

"Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, не только вред для своих близких и окружающих, это вообще-то еще и нагрузка на здравоохранение. Врачи сегодня вкалывают по 18 часов – ну что, это правильно? Кто-то гуляет, не соблюдает элементарных правил, а другие в поте лица вкалывают", - отметил Беглов.

Губернатор напомнил об опасности несоблюдения норм, так как можно заразить других. Кроме того, Беглов поблагодарил вакцинированных петербуржцев.

"У нас нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет. Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. Койки не бесконечны", - добавил Беглов.

Напомним, получить вакцину от коронавирусной инфекции можно по телефону поликлиники или в любом из 14 мобильных пунктов города.