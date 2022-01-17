Беглов рассказал, что ждет Петербург из-за «омикрона»

Губернатор Александр Беглов сообщил, что дал поручение проработать новые ограничительные меры на случай взрывного роста заболеваемости, вызванного штаммом «омикрон». Как сообщил градоначальник в радиообращении, к подобным мерам могут быть отнесены сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса.

Губернатор отметил, что пока неизвестно понадобятся ли более жесткие меры. Это зависит, в том числе, и от соблюдения петербуржцами действующих ограничений.

Александр Беглов пояснил, что медучреждения города уже готовят к увеличению нагрузки. Проблемы с кадрами в стационарах и поликлиниках Петербурга оперативно решаются. В числе планов губернатор также назвал оптимизацию работы службы «122» и увеличение тестирований на коронавирус и компьютерных томографий легких у уже заболевших.