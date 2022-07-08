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В Петербурге 273 человек заразились COVID-19 за сутки

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 8 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 273 новых случаев заражения — меньше, чем накануне, 7 июля (266 зараженных). За сутки госпитализировано 78 человек, выздоровели — 235.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались четыре человек. Накануне умерших было больше — семь человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 187 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 40 зараженных, в больницу попали 7 человек, за сутки от вируса никто не умер. За сутки выздоровели 80 пациентов.

Всего в России за сутки было выявлено 3 468 заболевших коронавирусом, скончались 49 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские госслужащие будут продолжать вакцинироваться, несмотря на то что ранее губернатор города Александр Беглов отменил большую часть ковидных ограничений.

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