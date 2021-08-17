Пиковые показатели распространения коронавируса в Петербурге начали снижаться

За сутки в Петербурге выявляют около 1 тыс. 800 инфицированных. Однако город прошел пиковый показатель распространения вируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе своего еженедельного обращения к гражданам.

Градоначальник также предупредил о том, что третья волна коронавируса еще не закончилась. Он призвал увеличить темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет "как можно быстрее — до начала осеннего сезона ОРВИ". За день прививаются от 20 до 30 тысяч человек.

"Улучшение эпидемической ситуации не означает, что третья волна коронавируса закончилась. 1800 инфицированных в сутки — это по-прежнему очень много", — сказал он.

Беглов напомнил, что в городе по-прежнему работают 159 стационарных и 43 мобильных пункта. По данным городской администрации, 1 млн 400 тысяч человек прошли вакцинацию первым компонентом, полностью цикл завершили – 1 млн 300 тыс. жителей.