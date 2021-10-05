Беглов назвал главную причину высокой заболеваемости COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что Северная столица не смогла достичь популяционного иммунитета при помощи вакцинации от коронавирусной инфекции. В связи с этим пандемия будет продолжаться.

На сегодняшний день в Петербурге привилось 1,6 млн жителей. Однако, как считает градоначальник, этого недостаточно для формирования популяционного иммунитета у населения, так как вирус постоянно мутирует.

Кроме того, Беглов добавил, что те, кто не сделал вакцину от COVID-19, являются главной опасностью распространения коронавируса. На данный момент в Петербурге находится много пожилых людей, которые приехали со своих дач, но до отъезда туда не прививались.