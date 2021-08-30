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«Победить вирус пока не удается»: Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в городе

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© Фото: gov.spb.ru

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Пока что власти Петербурга не собираются снимать коронавирусные ограничения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на данный момент не планируется полностью отменять ограничения, которые ввели в Петербурге в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«К сожалению, победить вирус пока не удается, и, хотя ситуация в нашем городе находится под контролем, полностью снимать ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни мы пока не можем. Заболеваемость поднимается волнами, мы вынуждены реагировать и город вынужден сохранять все системы по борьбе с коронавирусом в режиме мобилизации, держать в высокой готовности койки, поддерживать запасы лекарств, строить и дооснащать медицинские учреждения», — заявил глава Северной столицы на заседании городского педагогического совета.

Кроме того, градоначальник добавил, что благодаря президенту России Владимиру Путину город на Неве получил из федерального бюджета более 30 млрд рублей на борьбу с COVID-19.

На сегодняшний день в Петербурге введен запрет на работу заведений общепита в ночное время. Фуд-корты, а также аттракционы на открытом воздухе могут работать только в случае, если их работники будут соблюдать ограничения по числу находящихся посетителей и пройдут вакцинацию от «ковида».

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