Главврач Боткинской больницы назвал новые последствия от коронавируса

Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев сообщил, что клиническая картина коронавирусной инфекции в настоящее время сильно изменилась, и появляются новые факторы и симптомы заболевания «ковидом».

Так, главврач сообщил, что теперь начало заболевания может сопровождаться диарейным синдромом, напоминая этим кишечную инфекцию. Кроме того, медик добавил, что те, кто заразился коронавирусом, у них сокращается инкубационный период. Теперь он будет составлять до 5 дней, а само протекание болезни будет характеризоваться более интенсивным поражением легких человека.

Медики до сих пор напоминают всем гражданам о том, что единственной защитой от COVID-19 является вакцинация. Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов неоднократно напоминал жителям города о важности прививки от «ковида».