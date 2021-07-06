Привитых от COVID-19 петербуржцев просят сдать антиковидную плазму

На странице Петербургской городской станции переливания крови в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что жителям Санкт-Петербурга нужно будет сдать антиковидную плазму.

Отметим, что раньше плазму принимали только от тех, кто переболел «ковидом», но теперь уже начнут принимать у вакцинированных. Главврач Татяна Засухина сообщила, что на данный момент запасов плазмы в Северной столицы хватает. Однако она отметила, в последнее время медицинские учреждения все чаще начали нуждаться в ней.

Для того, чтобы стать донором необходимо будет записаться на первичную консультацию. После необходимо будет заполнить анкету и поговорить с врачом-трансфузиологом, чтобы определить наличие или отсутствие противопоказаний для сдачи плазмы.