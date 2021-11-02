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Привитая петербурженка умерла от коронавируса

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© Фото: Baltphoto

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12 случаев смерти привитых петербуржцев изучила иммунологическая комиссия.

В одном из стационаров Петербурга за неделю от коронавируса умерло 27 человек. Одна из погибших была привита от болезни. Об этом сообщил «Фонтанке» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, ссылаясь на данные главврача учреждения. Таким образом, чиновник признал, что смерти от коронавируса среди привитых в Петербурге есть.

Иммунологическая комиссия рассмотрела уже 12 случаев смерти петербуржцев после вакцинации. Дмитрий Лисовец подчеркнул, что ни в одном случае не обнаружено оснований, чтобы связать летальный исход непосредственно с вакцинацией от коронавируса. Отмечается, что в иммунологическую комиссию входят не чиновники Смольного, а практикующие врачи.

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