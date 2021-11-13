91% пациентов с коронавирусом в больнице Святого Георгия непривит

91% пациентов с коронавирусом в больнице Святого Георгия невакцинированы. Такую статистику привел главврач медицинского учреждения Валерий Стрижелецкий в ходе прямой трансляции на странице губернатора Александра Беглова. Эксперт отметил, что среди тех, кто подключен к ИВЛ в больнице, нет ни одного вакцинированного.

Валерий Стрижелецкий рассказал, что прививка хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса в 12 раз снижает риск заболевания у взрослых. Вакцинированные также подвержены заражению, но риск тяжелого течения болезни, требующего госпитализации, у них в три раза ниже, чем у невакцинированных пациентов.

Через три недели после завершения цикла вакцинации риск заболеть коронавирусом у привитых младше 60 лет снижается в 17,5 раз. Те, кто старше 60, рискуют заболеть коронавирусом в 12 раз меньше, чем невакцинированные.