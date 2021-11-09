Главврач петербургской больницы рассказала, что привитые редко умирают от коронавируса

Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева назвала долю привитых от коронавируса поступающих в «ковидный» стационар больницы. Как сообщает «Фонтанка», она составляет 10% от общего числа пациентов.

Эксперт отметила, что в целом вакцинированные переносят болезнь гораздо легче. В большинстве случаев при их лечении удается обойтись без реанимации.

Однако, летальные исходы среди привитых тоже есть. В большинстве случаев у таких пациентов имеются какие-либо очень серьезные сопутствующие заболевания, в том числе хромосомные генные болезни. Главврач отметила, что в этом случае исход был бы один независимо от того, привит или не привит пациент.