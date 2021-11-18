В Комздраве рассказали, сколько вакцинированных в трех стационарах Петербурга

В петербургском комитете по здравоохранению рассказали, как переносят коронавирус вакцинированные. В Telegram-канале ведомства появились данные о пациентах трех городских больниц, госпитализированных с коронавирусом.

В Госпитале для ветеранов войн из 1 404 госпитализированных 289 пациентов были привиты двумя компонентами вакцины. Это 20,5% от общего числа. 50% пациентов прошли вакцинацию первым компонентом.

В Покровской больнице из 700 госпитализированных 137 человек, то есть 19%, оказались привиты. Половина получили только один компонент или привились более полугода назад. В этих стационарах смертей среди привитых от коронавируса нет.

В больнице Святого Георгия за первую половину ноября из 663 пациентов с коронавирусом было привито 156, то есть 24%. Четверо привитых попали в реанимацию. Есть и один смертельный случай — у пациента было тяжелое сопутствующее заболевание.