Запись на вакцинацию «Ковиваком» в Петербурге временно приостановлена

В Санкт-Петербурге образовалась большая очередь на запись на вакцинацию «Ковиваком». В связи с этим запись на прививку эти препаратом временно приостановили. Однако во всех прививочных пунктах от коронавируса доступны препараты «Спутник V». Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения «ковида».

"В наличии имеются три вида вакцин - "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "Эпиваккорона", "Ковивак", — сообщили в ведомстве.

Также в сообщении объясняется, что на данный момент вакцина «Гам-Ковид-Вак» доступна во всех прививочных пунктах, «ЭпиВакКорона» — только по адресам, которые опубликованы на сайте комитета по здравоохранению Северной столицы, а на оставшийся препарат «Ковивак» образовалась большая очередь.