Уровень коллективного иммунитета среди взрослых петербуржцев достиг 65%

В октябре антитела к коронавирусу сформировались у 83% процентов взрослого населения Петербурга. Об этом 15 ноября сообщает РБК со ссылкой на исследований ученых Европейского университета, лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

По их результатам, антитела выработались у 99% привившихся «Спутником V», и у 96% получивших препарат «Спутником Лайт». Намного хуже оказались результаты участников исследований, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной». Процент выработки антител составил 76% и 57% соответственно.

Среди горожан не прошедших вакцинацию, переболевших COVID-19 оказалось 78%. Из них повторно заразились лишь три процента. Уровень коллективного иммунитета в Северной столице на момент публикации составил 65,3%.