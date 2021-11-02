Почти половина петербуржцев ни разу не вакцинировались от коронавируса

В Петербурге в настоящее время ни разу не вакцинировались от коронавируса 46,9% жителей. Такие цифры озвучил председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Препаратом «Спутник V» в настоящее время вакцинировано 1 млн 470 тыс. человек. «КовиВаком» привились 36,7 тысяч, а «Спутником Лайт» — 371 тысяча человек. Еще 27 тысяч горожан вакцинированы от коронавируса «ЭпиВакКороной».

По состоянию на понедельник запас вакцин в Петербурге составлял 692 тыс. доз. На прошлой неделе в городе возник дефицит однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Однако 1 ноября на фармбазу пришло 100 доз этого препарата. Дмитрий Лисовец отметил, что «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации и первичной вакцинации тех, кто переболел коронавирусом более 6 месяцев назад.