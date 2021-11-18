Mamba и Bestdoctor узнали нужен ли пцр-тест на свидании

Решение идти на свидание или нет, все чаще зависит от ковид-статуса нового знакомого. На это указывают результаты опроса, полученного сервисом знакомств Mamba и экосистемой медицинских сервисов BestDoctor.

Они узнали, что 93,2% пользователей сервиса знакомств по-прежнему, как и до ковида, ориентируются на личную симпатию, внешность и другие качества. Но уже 6,8% людей способны отменить встречу только лишь из-за отсутствия у другого человека прививки от коронавируса или положительного результата недавно сделанного ПЦР-теста.

Четвертая волна коронавируса не сказалась на активности пользователей сайта знакомств Mamba - все метрики только растут, а количество свиданий в оффлайне не падает. Согласно цифрам опроса, 57% опрошенных встречаются также активно, как и летом, а 8% опрошенных стали встречаться еще и чаще.

Новостную повестку о коронавирусе отслеживают почти все опрошенные - 97,3%, отметив, что общая ситуация влияет на их настроение. Почти 43% респондентов признались, что стали больше заботиться о своем здоровье, чем даже летом, а 23,8% сообщили, что сильно беспокоятся за здоровье родителей или других родственников.

В рейтинге вакцин на первом месте «Спутник V» - тут ничего удивительного, ведь он самый «раскрученный» и доступный. Еще 13,9% выбирают Ковивак, предпочтение Эпивак Короне отдают 7% респондентов. Получить прививку зарубежной вакциной хотели бы всего-то 1,7% пользователей.

Но в целом популярность вакцинации растет: почти половина участников опроса ответили, что если раньше не хотели прививаться, то теперь это даже не обсуждается. К ним скоро наверняка присоединятся еще 16,7% респондентов, которые ответили, что думают чаще о вакцинации. Стойких “ковид-диссидентов” тоже достаточно много – почти 34%. Также за обязательную вакцинацию высказались больше половины участников опроса.

Интересно также, что при первичном знакомстве в приложении Мамба вопрос о вакцинации или наличии антител задается примерно каждым четвертым. Каждый седьмой пользователь напрямую интересуется болел человек или нет. А 0,8% пользователей сайта знакомств просят показать qr-код.

«В ноябре начинается так называемый cuffing season. Это особое время года, когда люди, находящиеся в поиске пары, начинают острее чувствовать одиночество и активней знакомиться. Этому состоянию способствует и холодная погода, и приближение Нового года, который люди не хотят встречать одни. Именно поэтому все метрики на Mamba с ноября начинают расти: значительно увеличивается количество лайков, матчей, переписок и, конечно же, свиданий в оффлайне. В сутки у нас знакомится порядка 3 млн человек, и на фоне этой повышенной активности вакцинация важна как никогда», — прокомментировала ситуацию Наталья Красильникова, PR-менеджер Mamba.