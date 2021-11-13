Полностью вакцинированы от коронавируса почти 2 миллиона петербуржцев

В Петербурге от коронавируса полностью вакцинированы 1 999 037. Информация об этом содержится в опубликованной эпидемиологической справке Смольного.

За прошедшие сутки 14 844 горожан пришли на прививочные пункты впервые. 15 342 получили второй компонент вакцины и завершили вакцинацию от коронавируса. Запас вакцины на петербургской фармбазе составляет 608 803.

Ранее заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана посоветовал петербуржцам не ждать появления на прививочных пунктах препарата «КовиВак», а приваться тем, что есть в наличии. Это препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также небольшое количество «ЭпиВакКороны».