Число полностью вакцинированных от коронавируса петербуржцев перевалило за два миллиона

В Петербурге полностью вакцинировались от коронавируса уже 2 014 848 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Более 35,7 тысяч человек пришли на прививочные пункты в Петербурге за минувшие сутки. 15 811 из них получили второй компонент вакцины и завершили цикл вакцинации от коронавируса. Таким образом в Петербурге был обновлен рекорд по суточной вакцинации от коронавируса.

Запас вакцины на петербургской фармбазе в настоящее время составляет более 608 тысяч доз. Ранее в городском комитете по здравоохранению уточнили, что в городе в настоящее время нет вакцины «КовиВак» и посоветовали горожанам выбирать из имеющихся вакцин.