В Петербург привезли 24 000 доз “Спутника V”

В Северную столицу поступила новая партия вакцины от коронавируса. В город привезли 24 тысячи комплектов доз. Как сообщает “МК в Питере”, препарат “Спутник V” поступил в город 17 июня. Информацию также подтверждает пресс-служба Смольного.

Всего в Петербурге имеется три отечественные вакцины от инфекции вируса COVID-19: “Спутник V”и “ЭпиВакКорона” и недавняя разработка “КовиВак”. Каждые желающий пройти процедуру вакцинопрофилактики может выбрать любой из препаратов, предварительно сообщив врачам.

Как сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе имеется 93 851 комплектов доз. Через неделю на фармсклад поступит еще 60 тысяч комплектов препаратов от коронавируса.