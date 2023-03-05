В Петербурге за сутки число заболевших коронавирусом почти в четыре раза превышает количество вылечившихся

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. При этом в городе число подхвативших инфекцию за сутки превышает число вылечившихся почти в четыре раза.

По всей России коронавирусом заболели 13 559 граждан. В воскресенье, 5 марта, стало известно, что за последние сутки в Культурной столице выявили 1 499 новых случаев заражения коронавирусом против 375 избавившихся от инфекции. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 1 407. Таким образом, суточная заболеваемость в городе чуть-чуть повысилась. Сегодня Санкт-Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 2 056 человек с коронавирусом.

За день в Петербурге также были госпитализировали 46 местных жителей и скончались десаять горожан с коронавирусом.

За все время пандемии в России заболели 22 342 128 человек. При этом выздоровели 21 677 256.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Всего на склад ОАО "Фармбаза" завезли 32 тысячи комплектов доз препарата.