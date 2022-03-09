В Петербург доставили новую партию вакцины от коронавируса для подростков

Новую партии вакцины для подростков от 12 до 17 лет привезли в Петербург. Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, в партии 480 комплектов доз вакцины «ГамКовидВак М».

В настоящий момент в Петербурге от коронавируса привиты 3433 ребенка. Вакцинируют детей от 12 до 17 лет с согласия родителей. Если подростку уже есть 15 лет, он может принять данное решение самостоятельно.

Запас вакцины от коронавируса для взрослых в Петербурге в настоящее время составляет около 600 тысяч доз. В Комздраве напомнили, что при ревакцинации после препарата «Спутник Лайт» теперь можно использовать первый компонент вакцины «Спутник V».