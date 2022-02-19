Петербургские больницы запаслись «взрослой» вакциной от COVID-19

В петербургских больницах вакцины от коронавируса для взрослых хватит надолго. Об этом 19 февраля сообщает глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На сегодняшний день запас вакцины для взрослых превышает 654 тыс. доз. При этом запас вакцины для подростков почти израсходован. Отмечается, что всего в городе привились 2 727 детей возрастом от 12 до 17 лет.

«Так как всего в город было поставлено 3 720 комплектов доз вакцины "Спутник М", и данная партия в ближайшее время закончится, комитет по здравоохранению написал письмо в Минздрав РФ с просьбой о поставке новой партии детской вакцины» — дал комментарий глава комздрава.