За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 850 человек с “ковидом”

В Северной столице продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. За минувшие сутки в городе было госпитализировано 850 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава Петербурга.

Согласно статистике, доля тяжелобольных вирусом COVID-19 от общего числа инфицированных достигает 18%. На данный момент в городе подготовлены 8 815 коек для больных “ковидом” и пациентов с внебольничной пневмонией.

“На сегодняшний день в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки. Комитет по здравоохранению призывает сделать прививку от коронавирусной инфекции, — отметили в Смольном.