В Петербурге свободно 25% коечного фонда для пациентов на ИВЛ

В Петербурге развернуто 7 тысяч коек для пациентов с вирусом COVID-19, а также осложнениями в виде пневмонии. Однако свободно лишь 25% от фонда, что составляет 1800 коек. Кроме того, в тяжелой форме «ковида» зарегистрировано 26% пациентов. 212 петербуржцев находятся на аппарате искусственной вентиляции.

Показатели могут резко ухудшится, так как коллективного иммунитета в Северной столице так и не сформировалось. Для этого необходимо, чтобы не менее 70% населения в городе привились от коронавируса.

Согласно статистике оперативного штаба, снижение распространения вируса по городу сильно замедлилось, а госпитализации продолжат расти. Решение сотрудники медорганизаций видят в прививке от инфекции COVID-19.