На ИВЛ находятся 180 петербуржцев

В Петербурге продолжают держаться темпы заболеваемости и выздоровления от вируса COVID-19. Так, на данный момент в городе свободно лишь 14,9% коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Межведомственный координационный совет Петербурга.

По данным на 16 мая, в Северной столице развернуто для инфицированных «ковидом» 5 248 коек. Однако свободно сейчас лишь 14,9%, что составляет 784 места. При этом среди всех заболевших инфекцией коронавируса в тяжелом состоянии находится 24% пациентов. Так, 180 человек подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Администрация города по-прежнему призывает привиться от вируса в любом пункте вакцинации. Для маломобильных граждан уже доступна вакцинации на дому.