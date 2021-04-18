На ИВЛ находится 153 петербуржца

В Петербурге снизилось количество тяжелобольных инфекцией коронавируса. Так, к выходным доля тяжелобольных пациентов сократилась до 25%. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по противодействию пандемии вируса COVID-19.

На аппаратах ИВЛ находятся 153 петербуржцы. Кроме того, для размещения пациентов, инфицированных коронавирусом в городе развернуто 5 273 койки. Однако из них лишь 1 156 свободны.

На данный момент в городе вакцинировалось 495 390 петербуржца. Большая часть завершила цикл вакцинации.