В Петербурге на ИВЛ находятся 166 пациента

В Северной столице сохраняется угроза возникновения новой волны заболеваемости инфекцией коронавируса. На данный момент в городе 166 петербуржца находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению вируса COVID-19.

Согласно данным на понедельник, 26 апреля, доля тяжело больных пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 29% от общего количества инфицированных. Так, 166 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

«Тенденция к постепенному снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется», — сообщают эксперты.

В связи с этим Александр Беглов, губернатор Петербурга, призывает пройти вакцинацию в любом из 134 прививочных пунктов.