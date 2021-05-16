За минувшую неделю в Петербурге почти на 50% выросло количество заболеваний «ковидом»

В Петербурге продолжает расти статистика по количеству суточных и недельных инфицирований коронавирусом. Так, за минувшую неделю зарегистрировали на 49,37% больше случаев, чем неделей ранее. Об этом сообщается в Межведомственном координационном совете.

Согласно данным справки из совета, неделю назад в городе было зафиксировано 875 новых случаев заболевания вирусом COVID-19, а 15 мая было инфицировано на 49,37% больше – 1 307 человек. Кроме того, выросло и количество госпитализаций. Прирост составил 24,46%, и цифра достигла отметки в 407 человек за сутки.

Также увеличилось и общее количество больных за прошедшую неделю. Прирост составил 3,95%, тем самым количество перевалило за отметку в 15 тысяч случаев.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о 180 петербуржцах, находящихся на аппаратах ИВЛ.