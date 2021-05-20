За минувшую неделю количество госпитализаций с «ковидом» выросло почти на 50%

В Петербурге резко возросло количество госпитализаций. За минувшую неделю прирост составил 46,69%. Об этом сообщается в межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

Так, за минувшие сутки с инфицированием вирусом COVID-19 в Петербурге госпитализировали 433 пациента. Кроме того, статистика новых инифцирований также ухудшилась. За прошедшую неделю прирост составил 11,38%. Неделю назад было зарегистрировано 1213 случаев заражения вирусом, а на этой неделе 1351 случай.

Администрация Петербурга призывает граждан пройти вакцинацию в любом удобном пункте во избежание ухудшея эпидемиологической обстановки.

