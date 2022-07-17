За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 436 человека

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 17 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 436 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 16 июля (364 зараженных). За сутки госпитализировано 33 человек, выздоровели — 62.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались восемь человек. Накануне умерших было больше — девять человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 245 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 59 зараженных, госпитализаций не было. За сутки от вируса умер один человек. За сутки выздоровели 77 пациентов.

Всего в России за сутки было выявлено 4 664 заболевших коронавирусом, скончались 46 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев призвали пройти ревакцинацию или вакцинацию, пока нет очередей.