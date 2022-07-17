Петербуржцев призвали вакцинироваться, пока “без очередей”

В связи с тем, что в Северной столице падает уровень коллективного иммунитета от коронавируса, горожан призывают пройти вакцинацию, пока не начался ажиотаж и очереди.

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о том, как на данный момент проходит вакцинация от COVID-19 в городе.

По словам Лисовца, запас вакцины в Петербурге рассчитан на более чем 407 тысяч доз. Он также отметил, что у жителей города пока есть возможность пройти вакцинацию или ревакцинацию в спокойном режиме, без очередей.

На данный момент в городе работает 181 пункт вакцинации взрослого населения. Для вакцинации детей имеется 92 пункта. Также работают 5 мобильных пунктов вакцинации.

Глава Комитета также сообщил, что сегодня среднее количество прививок от коронавирусной инфекции в день составляет около трех тысяч. Этот показатель ниже, чем год назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 16 июля, 364 новых случаев заражения было выяслено в Петербурге.