В Петербурге за сутки 364 человек заразились COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 16 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 364 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 15 июля (329 зараженных). За сутки госпитализировано 91 человек, выздоровели — 114.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались девять человек. Накануне умерших было меньше — пять человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 237 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 76 зараженных, госпитализировали четверо человек. За сутки от вируса умерших нет. За сутки выздоровели 63 пациентов.

Всего в России за сутки было выявлено 4 698 заболевших коронавирусом, скончались 41 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о том, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.